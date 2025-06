Dopo sette anni di attesa, Vieste torna ad ospitare un evento di grande prestigio nel panorama del beach volley italiano. La Perla del Gargano sarà infatti teatro del Queen of the Beach Serie A, giunto alla 26ª edizione, in programma per un’entusiasmante due giorni di sfide sulla sabbia. Il format prevede gare di qualificazione al meglio dei tre set: i primi due si giocheranno a 15 punti, ed eventuale tie-break a 11 punti. La finalissima, invece, si disputerà con i primi due set a 21 punti ed eventuale terzo a 15 punti, garantendo grande spettacolo e competizione. Tra i protagonisti dell’evento non solo le migliori atlete indoor della Serie A, ma anche nomi leggendari del volley italiano che interverranno come testimonial: Francesca Piccinini, Consuelo Mangifesta, Andrea Zorzi e Valerio Vermiglio. Le protagoniste in gara: Girone A: Mennecozzi, Leonardi, Camera, Trevisan Girone B: Prandi, Pietrini, Ortolani, Rolando Girone C: Malinov, Signorile, Scialanca, Pomili Un appuntamento da non perdere per gli amanti del volley sulla sabbia, tra grandi nomi, emozioni forti e uno scenario mozzafiato come il litorale di Vieste.