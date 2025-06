24 Ore di Le Mans 2025 – Il racconto esclusivo di Diletta Colombo! Una gara incredibile, emozionante e vissuta da vicino: Diletta Colombo di AutoMoto.it è appena rientrata dal leggendario circuito della 24h di Le Mans, e ce la racconta in questa intervista esclusiva condotta da Beatrice Frangione. ️ In questo video scoprirai: Le emozioni dal paddock e dal tracciato I momenti più spettacolari della gara I retroscena vissuti nel cuore dell’endurance Le impressioni sui team Hypercar e sulla vittoria finale ️ Se ami la 24h di Le Mans e il mondo dell’endurance, non perderti questo reportage speciale dalla voce di una delle giornaliste italiane più competenti del settore. Iscriviti al canale per altre interviste esclusive, analisi e approfondimenti sul motorsport internazionale!