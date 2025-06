Siamo stati a Gubbio per incontrare Federico Burdisso, doppio bronzo olimpico a Tokyo 2021 nei 200 farfalla e nella 4×100 mista. In questa intervista esclusiva per Focus, Burdisso si racconta senza filtri: i momenti difficili dopo le Olimpiadi, il pensiero di lasciare il nuoto, e la rinascita sportiva iniziata con il ritorno in Italia. Le notti in camper, l’allenamento ritrovato con Simone Palombi, e la nuova vita a Gubbio: un percorso di rinascita culminato con il titolo italiano a Riccione 2024 e la rincorsa a una convocazione per i Mondiali di Singapore. Non perderti la storia di una delle stelle del nuoto azzurro, tra cadute e risalite, sogni e realtà nell’intervista esclusiva realizzata da Alice Liverani!