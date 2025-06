️ Il Giro d’Italia 2025 ha regalato emozioni e colpi di scena! Dalla vittoria finale di Simon Yates alla sfortunata corsa di Primož Roglič e Antonio Tiberi, passando per la delusione di Del Toro e Carapaz, la presunzione di Ayuso e le belle sorprese firmate Damiano Caruso e Giulio Pellizzari. In questa puntata di Bike Today, insieme a Gian Luca Giardini e Paolo Savoldelli, analizziamo i grandi temi del Giro: ‍♂️ La rivincita di Yates, che si riprende quanto perso nel 2017 sul Colle delle Finestre La sfida generazionale tra Ayuso, Del Toro, Pellizzari e il ciclismo che verrà L’Italia che torna protagonista con solidità e talento L’attesa per l’arrivo dei big: Pogačar e Vingegaard al Tour de France 2025 Non perderti il commento tecnico, i retroscena e le prospettive future per i grandi protagonisti del ciclismo internazionale! Iscriviti al canale, lascia un like e attiva la campanella per rimanere aggiornato su tutte le novità dal mondo del ciclismo!