Il re della sbarra CARLO MACCHINI si racconta a Ginnasticomania | Intervista esclusiva con Chiara Sani Scopri la storia, i sogni e i segreti del vicecampione europeo alla sbarra Carlo Macchini, uno dei protagonisti della nazionale italiana di ginnastica artistica in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 . In questa puntata di Ginnasticomania, condotta da Chiara Sani, Macchini condivide il suo percorso, le sue passioni e i momenti più difficili della carriera, offrendo consigli motivazionali e spunti per affrontare le sfide sportive e personali . Dalla medaglia continentale al sogno olimpico, passando per l'impegno costante in palestra e la capacità di ispirare anche sui social: Carlo Macchini è un vero punto di riferimento per la ginnastica italiana. Se ami questo sport, non perderti questa intervista esclusiva!