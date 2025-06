Per l’appuntamento del giovedì di Sprint Zone ospite Simone Biasutti Il 25enne triplista friulano è reduce da una stagione invernale molto positiva in cui ha portato il proprio personale a 16.67, ma ha anche avuto la possibilità di partecipare alle due principali manifestazioni internazionali quali europei in Olanda e mondiali in Cina. Anche le gare all’aperto sono peraltro iniziate bene con il nuovo limite outdoor portato a 16.63, e adesso è pronto per cercare di conquistare la partecipazione anche nei mondiali in Giappone di settembre, per i quali dovrà contendere l’ultimo posto libero dopo i già qualificati Andy Diaz e il suo compagno di allenamento Andrea Dallavalle, con l’altro azzurro Emmanuel Ihemeje. Conduce: Ferdinando Savarese