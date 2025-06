Per l’appuntamento del giovedì di Sprint Zone ospite Andrea Amato Andrea Amato è un grande appassionato di atletica e in nome di questa infinita passione ha ideato il Roma Sprint Festival, evento agonistico dedicato esclusivamente alle prove veloci dell’atletica, che vivrà il 20 giugno la sua quinta edizione sempre con la splendida cornice dello Stadio dei Marmi nella capitale. Il meeting di quest’anno, così come quanto avvenuto nel 2024, avrebbe dovuto vedere la presenza sui blocchi dei 100 di Marcell Jacobs, icona assoluta italiana della velocità nel mondo, ma purtroppo il campione e primatista europeo ha preferito rinunciare nelle ultime ore dopo il non brillante esordio di Turku. La chiacchierata con Andrea è stata fatta prima di tale improvvisa rinuncia che certamente ha vanificato determinati suoi sforzi per la perfetta riuscita della manifestazione, che rimane in ogni caso una importante vetrina promozionale per la presenza tra gli altri di top sprinter azzurri quali i campioni olimpici della 4×100 di Tokyo, Lorenzo Patta e Fausto Desalu, impegnati entrambi nei 100. Conduce: Ferdinando Savarese