Il 24 giugno 2025, presso la Biblioteca di Baselga di Piné, si è tenuto l’evento celebrativo per i 50 anni dell’Orienteering in Italia, una giornata speciale promossa dalla FISO – Federazione Italiana Sport Orientamento, con la presenza del presidente Alfio Giomi. Un traguardo importante per uno sport che unisce strategia, natura e passione. Il programma ha visto la partecipazione di Franco Bragagna, giornalista sportivo RAI, in qualità di moderatore, e di Valerio Piccioni, primo a prendere la parola in una serie di interventi che hanno raccontato il passato, il presente e soprattutto il futuro dell’Orienteering italiano. L’evento è stato l’occasione per condividere visioni strategiche e per annunciare l’ambizioso obiettivo del passaggio della FISO da Disciplina Sportiva Associata (DSA) a Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI. ⏳ Una giornata di confronto e memoria, ma anche di progettazione per i prossimi 50 anni di Orienteering in Italia. Riguarda i momenti salienti, ascolta le voci dei protagonisti e scopri dove sta andando questo affascinante sport nella sua evoluzione tecnica, culturale ed educativa.