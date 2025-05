Tiro con l’arco, Italia esclusa dalle finali del weekend in Coppa del Mondo a Shanghai

Si è appena conclusa senza grandi soddisfazioni per i colori azzurri la quarta giornata di gara a Shanghai, sede del secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco. Day-4 in cui si sono svolte le eliminatorie delle prove a coppie miste (di entrambe le divisioni) e dei tabelloni individuali di ricurvo (fino ai quarti di finale).

Nella mattinata asiatica il binomio composto da Mauro Nespoli e Roberta Di Francesco si è fermato agli ottavi nel Mixed Team di ricurvo contro i fenomeni sudcoreani Kim Woojin e Lim Sihyeon (5-3) dopo aver battuto al primo turno l’Australia per 6-0. Epilogo beffardo nel compound per Elisa Roner e Michea Godano, eliminati ai quarti dalla Gran Bretagna allo shoot-off dopo una buona vittoria agli ottavi sull’Estonia per 155-153.

Nella prova mista a coppie di ricurvo la finalissima sarà tra Corea del Sud e Cina, mentre Turchia e Germania si contenderanno il terzo posto. Nel Mixed Team di compound saranno Gran Bretagna e Turchia a disputare il match con in palio la prima posizione, mentre la finale di consolazione vedrà come protagoniste India e Malesia.

Sessione pomeridiana negativa per l’Italia, uscita di scena prima degli ottavi di finale nelle gare individuali di ricurvo. Lucilla Boari (battendo Di Francesco nel derby) e Chiara Rebagliati sono state le uniche a raggiungere perlomeno i sedicesimi, perdendo contro avversarie di grande spessore, mentre tutti gli altri (Mauro Nespoli e Federico Musolesi al maschile) sono stati eliminati al primo turno.