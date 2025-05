Giorgio Calcaterra, icona dell’ultrarunning, ha dominato il mondo delle 100 km con 3 titoli mondiali e 12 vittorie consecutive alla 100 km del Passatore, un’impresa che lo ha consacrato come “Re Giorgio”. In questa puntata di RUN2U, Calcaterra ci racconta la sua incredibile carriera, fatta di passione, determinazione e record impressionanti. Un’intervista esclusiva che ogni runner non può perdere! Ma la puntata non finisce qui! Con lui, anche Sara Pastore, altra grande protagonista dell’ultrarunning, fresca di un fantastico risultato alla Nove Colli Running di Cesenatico 2025. Un perfetto esempio di dedizione e impegno nel mondo delle corse estreme. Inoltre, Lorenzo Lotti torna con i suoi consigli nel segmento #SEMPREDICORSA e il nostro amato “Dalla Pancia della Gara” con video esclusivi e promo di gare imperdibili. Ogni settimana, in diretta il mercoledì dalle 20:30 con gli atleti più importanti del panorama nazionale e il venerdì alle 21:00 con ospiti esperti e racconti sulle gare più emozionanti. RUN2U è il programma perfetto per gli amanti del running che vogliono rimanere aggiornati e ispirati. Seguiteci per scoprire tante storie incredibili, curiosità e video highlights inviati dagli organizzatori delle gare. Non dimenticate di inviarci anche i vostri video a sabrinarun2u@gmail.com!