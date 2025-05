Pallanuoto, Serie A1 femminile 2025: Rapallo e Trieste volano in semifinale

Giornata dedicata alle due gara-2 dei quarti di finale playoff per il campionato di pallanuoto femminile. Si chiudono le serie e si va alle semifinali: non lasciano scampo rispettivamente a Bogliasco e Plebiscito Padova, Rapallo e Trieste che andranno a sfidare nel penultimo atto SIS Roma e L’Ekipe Orizzonte Catania. Andiamo a rivivere i match odierni.

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951-RAPALLO PALLANUOTO 7-21

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951: V. Uccella, E. Bianco, D. Spampinato 1, L. Virzi, G. Bozzo 2, G. Millo, B. Rosta, R. Rogondino 1, Van Dyke, B. Bo, M. Carpaneto, C. Paganuzzi 1, G. De’ Capitani Di Vimercate, M. Paganello 2. All. Sinatra

RAPALLO PALLANUOTO: S. Caso, N. Zanetta 4, P. Di Maria 1, O. Mitchell 3, C. Marcialis 1, G. Lombella, G. Galardi 2, B. Cabona, P. Kudella 1, C. Grasso, R. Bianconi 5, H. Ballesty 1, H. Santapaola, L. Bianco 3. All. Antonucci

Arbitri: Brasiliano e Cavallini

Note

Parziali: 2-5 0-5 4-7 1-4 Espulsa Paganello (B) per gioco violento nel quarto tempo. Uscite per limite di falli Spampinato (B) nel secondo tempo e Virzi (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 1/9 e Rapallo 5/9 + 2 rigori.

PALLANUOTO TRIESTE-CS PLEBISCITO PD 12-10

PALLANUOTO TRIESTE: F. Sparano, G. Citino 1, E. De March 1, S. Cordovani 2, V. Gant 2, L. Cergol 3, G. Klatowski, F. Colletta, A. Gragnolati 1, J. Vukovic 1, G. Matafora, G. Zizza, R. Apollonio, V. Koptseva 1. All. Zizza

CS PLEBISCITO PD: L. Teani, E. Bacelle 1, B. Cassara’, M. Schaap 1, G. Delli Guanti, A. Perkins 1, A. Millo 2, P. Pedley, Y. Al Masri, C. Meggiato 3, V. Sgro’ 1, A. Grigolon, E. Pozzani, F. Bozzolan 1. All. Posterivo

Arbitri: Ricciotti e Severo

Note

Parziali: 3-1 3-3 2-4 4-2 Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Pallanuoto Trieste 2/7 + un rigore e Plebiscito Padova 3/6 + 2 rigori. Spettatori: 300 circa.

Semifinali

Gara 1 – Mercoledì 14 maggio (una partita trasmessa in diretta da Raisport HD alle 18:30)

L’Ekipe Orizzonte-Pallanuoto Trieste

SIS Roma-Rapallo Pallanuoto