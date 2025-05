Dici Matteo Giunta e subito pensi a Federica Pellegrini. Preparatore atletico, allenatore, marito dal 2022 e da poco anche papà della piccola Matilde, Giunta è stato una figura chiave nei momenti più intensi della carriera della “Divina”. Ma oggi il suo nome è legato anche a Nicolò Martinenghi, neo campione olimpico dei 100 rana a Parigi 2024, che ha scelto di trasferirsi a Verona per allenarsi proprio con lui. Un nuovo percorso che guarda già a Los Angeles 2028, con l’obiettivo di ripetere l’impresa. In questa intervista esclusiva parliamo di: Il dietro le quinte dell’epoca d’oro con Federica Pellegrini La sfida umana e sportiva con Nicolò Martinenghi Allenamento, motivazione, equilibrio tra carriera e famiglia Cosa significa oggi allenare campioni olimpici in Italia La sua visione sul futuro del nuoto azzurro Intervista condotta da Alice Liverani Iscriviti al canale per non perderti altre storie di sport, passione e dedizione.