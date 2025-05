Nuoto, Katie Ledecky straordinaria! Pazzesco record del mondo negli 800

Katie Ledecky riscrive un’altra pagina della storia del nuoto e della sua immensa carriera. Nella tappa delle TYR Pro Swim Series 2025 a Fort Lauderdale, la campionessa americana ha realizzato il nuovo record del mondo negli 800 stile libero, fermando il cronometro su 8’04”12, migliorando il suo primato del 2016 e stabilendo per la sesta volta in carriera il record su questa distanza.

Semplicemente straordinario quello che Ledecky è riuscita a fare a Fort Lauderdale. Infatti non c’è stata solo la formidabile prestazione negli 800 stile, ma l’americana ha concluso i 1500 con il secondo tempo più veloce della storia (15’24”51), mentre nei 400 stile ha realizzato il suo miglior crono (3’56”81) negli ultimi nove anni.

Le dichiarazioni della campionessa americana alla fine della sua strepitosa prova negli 800: Non riesco a smettere di sorridere, ma in realtà è così da tutta la settimana, quindi non è nemmeno una novità. Ci sono voluti anni per arrivare a questo momento, ed è stato incredibile farlo proprio stasera. Ogni mio record ha sempre una sua storia, ma credo che questo sia il primo in cui un’altra americana ha fatto altrettanto. Tanto di cappello a Gretchen, che stamattina ha dato il via a questa festa dei record mondiali. Il pubblico è stato fantastico, senza di loro non ce l’avrei fatta. Quando ho virato ai 750 metri, il rumore era assordante, e mi sono detta che non potevo lasciarmi sfuggire questa occasione. Così ho cominciato a sprintare. Le sensazioni erano buone.

Dopo questi clamorosi risultati, Ledecky ovviamente si presenta come la principale favorita nei 400, 800 e 1500 stile libero ai Mondiali di Singapore, che si disputeranno tra due mesi. L’americana va a caccia di una meravigliosa tripletta d’oro, anche se nella distanza più breve la concorrenza sarà davvero elevatissima.