Nasce Azzurra, la nuova rivista di OA Sport. Si allarga l’offerta dedicata all’Italia e alle Olimpiadi

L’11 novembre 2011 nasceva il blog di Olimpiazzurra, poi sito web dal 23 giugno 2012. Nel 2014 l’iscrizione come Testata giornalistica presso il Tribunale di Monza, poi il cambio di nome definitivo avvenuto nel 2015 in OA Sport. Questa, in estrema sintesi, la nostra storia iniziata ormai quasi 14 anni fa.

Tanto da allora è cambiato, il mondo si è evoluto ad una velocità disarmante, ma la nostra filosofia, il nostro approccio quotidiano non sono mai mutati: “Tutti gli sport hanno la stessa dignità. Le Olimpiadi non durano 16 giorni, ma 4 anni“. Ed è con questo spirito che nasce Azzurra, la nuova rivista mensile di OA Sport. Abbiamo deciso di allargare la nostra offerta editoriale per garantire ancora maggiore qualità al lettore, creando uno strumento che consenta di addentrarsi sempre più in profondità nei temi che ci appassionano ogni giorno e legati, neanche a dirlo, all’Italia ed ai Cinque Cerchi. Editoriali, approfondimenti, rubriche, interviste e tanto altro.

COSA PREVEDE LA NUOVA PROPOSTA EDITORIALE DI OA SPORT

Sottoscrivendo un abbonamento da 2,49 euro al mese, sarà possibile beneficiare di due vantaggi supplementari:

Effettuando un semplice login, si potrà leggere il sito di OA Sport senza pubblicità invasiva (i formati saranno da 0 ad un massimo di 2), con tempi di caricamento pressoché azzerati, dunque con una fruibilità dei contenuti ancora più immediata ed innovativa. Leggere la rivista Azzurra, che sarà disponibile i primi giorni del mese * .

NB: il primo numero di Azzurra del mese di maggio sarà fruibile gratuitamente da tutti, anche senza sottoscrivere l’abbonamento.

AZZURRA: IL SOMMARIO DEL PRIMO NUMERO DI MAGGIO

Editoriale: il valore della mente umana nell’era dell’intelligenza artificiale. Il borsino di Milano Cortina 2026: tutte le carte da medaglia dell’Italia e le possibili sorprese. ‘C’era una volta in Italia’: il volo di Sara Simeoni. ‘Domande e risposte’: focus sui temi più caldi dell’attualità sportiva. Un maggio di fuoco per l’Italia: l’analisi degli eventi da non perdere. ‘Saranno Campioni’: Lorenzo Finn verso un futuro nelle corse a tappe. L’Intervista: il ‘Falco’ Paolo Savoldelli tra ricordi e previsioni. Il pagellone dello sport italiano del mese di aprile. Vox populi: domande e curiosità.

CLICCA QUI E LEGGI GRATIS IL PRIMO NUMERO DI AZZURRA