Dalla carriera da nuotatrice al ruolo di allenatrice di alto livello: Sandra Michelini, coach dell’Esseci Nuoto Calenzano, è la protagonista della nuova puntata di Swim Zone. È lei la guida tecnica di Leonardo Deplano, lo specialista dei 50 stile libero finalista alle Olimpiadi di Parigi. Ai microfoni di Aglaia Pezzato ed Enrico Spada, Michelini racconta il suo approccio all’allenamento, il rapporto diretto con gli atleti, il carattere deciso e la determinazione a portare sempre più in alto il nuoto italiano. Un’intervista ricca di spunti, per chi vive la piscina ogni giorno e per chi vuole capire cosa c’è dietro una medaglia mondiale. Guarda ora l’intervista esclusiva su Swim Zone!