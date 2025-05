Ahmed Ouhda, mezzofondista italiano di origini beduine, si conferma tra i protagonisti del running italiano. Alla mezza maratona Roma-Ostia 2025, ha conquistato un eccellente 4° posto assoluto, primo degli italiani al traguardo, con un nuovo personal best di 1h03’32. Un atleta in continua crescita, capace di competere ad alti livelli anche sulle lunghe distanze, distinguendosi per determinazione, talento e costanza. Scopri la sua storia e i suoi obiettivi futuri nella scena dell’atletica italiana.