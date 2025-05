Nel nuovo appuntamento del giovedì di Sprint Zone, ospite Alexandrina Mihai, giovane marciatrice italiana di origini moldave, che ha conquistato l’attenzione nel 2023 con un sorprendente argento nei 20 km agli Europei Under 23 di Espoo. Nonostante un 2024 difficile, che le ha impedito di partecipare a eventi cruciali come gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi, Alexandrina è tornata alla grande nel 2025, centrando due primati personali sui 35 km e 20 km. Questi successi le hanno permesso di ottenere anche le migliori prestazioni italiane Under 23 su entrambe le distanze e di conquistare un titolo nazionale assoluto e under 23.

Il suo obiettivo primario per il 2025 è qualificarsi per i Mondiali di Tokyo, con la minima già ottenuta per entrambe le distanze. Domenica 18 maggio, Alexandrina sarà l’italiana di punta nei 20 km di Podebrady durante i Campionati Europei di Marcia 2025 in Repubblica Ceca, con Palmisano impegnata nei 35 km e Trapletti assente per infortunio.

Conduce: Ferdinando Savarese.