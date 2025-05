Hockey ghiaccio, i Mondiali scattano con i successi di Finlandia, Svezia, USA e Repubblica Ceca

Hanno ufficialmente preso il via i Campionati Mondiali di hockey ghiaccio 2025 che si disputato in Svezia, tra la Avicii Arena di Stoccolma e la Jyske Bank Boxen di Herning. Quattro incontri nella prima giornata di match, andiamo a vedere come sono andate le cose sul ghiaccio scandinavo.

GRUPPO A

AUSTRIA-FINLANDIA 1-2

Gli scandinavi iniziano subito forte con il vantaggio di Puistola al 4:38, quindi raddoppio immediato di Parssinen al 7:06. L’Austria risponde con Wolf al 13:54 per un match che sembra incandescente ma, come si è visto, il punteggio di 2-1 è rimasto tale fino alla conclusione.

SVEZIA-SLOVACCHIA 5-0

I padroni di casa dominano la scena mettendo le cose in chiaro già nel primo periodo. Backlund al minuto 11:17, quindi raddoppio di Carlsson al 18:50, prima del 3-0 di Brodin al 19:54. Nel secondo tempo Lindholm allunga ulteriormente con il 4-0 al 38:46, quindi nell’ultima frazione arriva il 5-0 di Zibanejad al 57:33.

GRUPPO B

SVIZZERA-REPUBBLICA CECA 4-5 dopo overtime

Partita decisamente emozionante con i rossocrociati che sbloccano il punteggio dopo appena 94 secondi con Martin, quindi 2-0 di Riat al 17:50. Nel momento più complicato i cechi rispondono. Prima accorciano con Stransky a 19 secondi dal primo intervallo, quindi pareggiano i conti con Zadina al 26:01, prima del sorpasso con Pyrochta al 35:33. Nel terzo periodo sono gli elvetici a spingere sull’acceleratore. Prima pareggiano con Schmid al 41:21, quindi rimettono la testa avanti con Andrighetto al 49:00. La Repubblica Ceca non si scompone e torna in parità con il 4-4 di Sedlak al 56:13. L’incontro passa, quindi, all’overtime con Cervenka che regala il successo ai cechi al 62:30.

DANIMARCA-USA 0-5

Tutto facile per gli statunitensi che passano in vantaggio al 17:52 con Gauthler, quindi vanno sul 2-0 con Cooley al 23:59, prima del 3-0 di Beniers al 28:32. Gli USA arrotondano ulteriormente con il poker di Lohrei al 49:31, quindi con il 5-0 di nuovo di Beniers al 56:16.

CLASSIFICA GRUPPO A

1 Svezia 3 punti

2 Finlandia 3 punti

3 Francia 0 punti

4 Lettonia 0 punti

5 Slovenia 0 punti

6 Canada 0 punti

7 Austria 0 punti

8 Slovacchia 0 punti

CLASSIFICA GRUPPO B

1 Stati Uniti 3 punti

2 Repubblica Ceca 2 punti

3 Svizzera 1 punto

4 Germania 0 punti

5 Norvegia 0 punti

6 Ungheria 0 punti

7 Kazakistan 0 punti

8 Danimarca 0 punti