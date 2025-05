️ In questo nuovo episodio di FOCUS – NUOTO, scopriamo il mondo del nuoto attraverso le parole di Stefano Arcobelli, giornalista di punta della Gazzetta dello Sport e inviato speciale a numerosissime edizioni dei Giochi Olimpici. Si parla di nuoto di alto livello, giovani promesse, cambiamenti nel panorama internazionale e del ruolo del giornalismo sportivo nel raccontare le grandi imprese. Arcobelli condivide la sua lunga esperienza tra vasche, tribune stampa e dietro le quinte dei più importanti eventi sportivi mondiali. ❄️ Non manca uno sguardo agli sport invernali, altra grande passione seguita da vicino nel corso della sua carriera. Conduce Alice Liverani, con uno stile diretto e coinvolgente. Lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le prossime interviste!