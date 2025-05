F1, Lando Norris: “Il risultato non è positivo, tanto equilibrio in pista a Miami”

Fa buon viso a cattivo gioco Lando Norris, terzo nelle qualifiche Sprint del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Miami, è stato il giorno di Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano della Mercedes si è preso a sorpresa la p.1 del time-attack Sprint odierno a precedere le due vetture di Woking dell’australiano Oscar Piastri e per l’appunto di Lando.

Ci si aspettava un uno-due dei “Papaya”, ma Antonelli ha guastato la festa. Norris ne ha parlato ai microfoni dei media presenti in Florida: “La prestazione di oggi è stata, secondo me, bjuona. Ovviamente non è così positivo il risultato, come track-posiyion, ma questo sta a certificare quanto equilibri ci sia tra le noi in pista. Le Mercedes hann dimostrato di essere veloci, ma noi siamo e domani possiamo comunque puntare a fare bene e a centrare le pole per il GP“, ha dichiarato il britannico.

Norris punta sulla consistenza della propria vettura che potrebbe fare la differenza in termini di gestione delle gomme. Parlando della Sprint, tanto dipenderà dalla partenza. Relativamente all’ora di prova per la griglia della gara domenica, McLaren comunque rimane favorita.

Da questo punto di vista, Ferrari in difficoltà nel secondo settore del tracciato e solo sesta e settima piazza con Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Una situazione non semplice per il Cavallino Rampante.