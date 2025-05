Dove vedere in tv il sorteggio degli Internazionali d’Italia: orario, teste di serie, streaming

Bisognerà attendere il rilascio dei ranking aggiornati al termine dei Mutua Madrid Open 2025 di tennis, che avverrà domani, lunedì 5 maggio, per determinare le 32 teste di serie dei tabelloni principali di singolare, maschile e femminile, degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis.

Il sorteggio del tabellone di singolare femminile, di categoria WTA 1000, si terrà, domani, lunedì 5 maggio, alle 11.00, e precederà di un’ora il sorteggio del tabellone principale dell’ATP Masters 1000 di Roma, che si terrà alle ore 12.00.

IL REGOLAMENTO (VALIDO PER UOMINI E DONNE)

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.

Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro.

Si andrà avanti con i tennisti tra il numero 17 ed il numero 24, che dovrebbero incrociare, sulla carta, al terzo turno le teste di serie tra la 9 e la 16, ed infine gli atleti tra il 25 ed il 32, che al terzo turno andranno a sfidare le prime otto teste di serie del tabellone.

CALENDARIO SORTEGGIO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025

Lunedì 5 maggio 2025

11.00 Sorteggio tabellone singolare femminile – Diretta tv su SuperTennis HD

12.00 Sorteggio tabellone singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA SORTEGGIO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis per gli uomini e SuperTennis HD per le donne.

Diretta streaming: Sky Go, NOW per gli uomini e SuperTenniX per le donne.

ELENCO PROVVISORIO TESTE DI SERIE

1 Jannik Sinner

2 Alexander Zverev

3 Carlos Alcaraz

4 Taylor Fritz

5 Jack Draper

6 Alex de Minaur

7 Lorenzo Musetti

8 Holger Rune

9 Casper Ruud

10 Daniil Medvedev

11 Tommy Paul

12 Ben Shelton

13 Arthur Fils

14 Grigor Dimitrov

15 Frances Tiafoe

16 Andrey Rublev

17 Francisco Cerundolo

18 Stefanos Tsitsipas

19 Tomas Machac

20 Jakub Mensik

21 Ugo Humbert

22 Sebastian Korda

23 Karen Khachanov

24 Alexei Popyrin

25 Alejandro Davidovich Fokina

26 Felix Auger-Aliassime

27 Denis Shapovalov

28 Brandon Nakashima

29 Matteo Berrettini

30 Hubert Hurkacz

31 Sebastian Baez

32 Flavio Cobolli