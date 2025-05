Paola Borrelli, talento emergente del nuoto azzurro, è la protagonista di questa intervista esclusiva realizzata da Enrico Spada per Swim Zone. Specialista dei 200 farfalla, la giovane lombarda è campionessa italiana in carica e punta con determinazione al pass per i Mondiali di Singapore 2025. Dopo un’ottima prova ai Campionati Assoluti di Riccione, dove ha sfiorato il tempo limite, Paola è ora concentrata su due grandi appuntamenti estivi: il Trofeo Sette Colli e le attesissime Universiadi. Scopri i segreti della sua preparazione, i suoi sogni e gli obiettivi di una stagione intensa per una delle promesse più brillanti del nuoto italiano. Iscriviti al canale per non perdere interviste esclusive, notizie dal bordo vasca e i protagonisti del nuoto italiano e internazionale! Attiva la campanella per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale!