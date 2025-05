Sembrava finita, ma i veri campioni non mollano mai. Dopo la crisi della tappa precedente, Isaac del Toro risponde da fuoriclasse e vince con classe a Bormio, nella spettacolare 17ª tappa del Giro d’Italia 2025. In Maglia Rosa, il messicano stacca tutti e allunga sui rivali nella classifica generale. Ancora in corsa per il trionfo finale ci sono Richard Carapaz e Simon Yates, mentre Damiano Caruso e il giovane Giulio Pellizzari infiammano i sogni dei tifosi italiani. Più in difficoltà Antonio Tiberi e Juan Ayuso, che perdono terreno e forse ogni speranza di podio. A commentare l’impresa e ad analizzare tempi, distacchi e prospettive di classifica, c’è Gian Luca Giardini in una puntata speciale di Bike Today. ▶️ Guarda il video, lascia un like, iscriviti al canale e scrivi nei commenti chi secondo te vincerà il Giro 2025!