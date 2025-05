Nella nuova puntata di Swim Zone, Alberto Razzetti si racconta ad Aglaia Pezzato ed Enrico Spada in un’intervista esclusiva.

Il fuoriclasse del nuoto italiano, specialista dei 200 e 400 misti e dei 200 farfalla, ripercorre un 2024 ricco di emozioni:

Due medaglie ai Mondiali di Doha

Tre finali olimpiche ai Giochi di Parigi 2024

Campione del mondo in vasca corta a Budapest

Ma non è finita qui: “Il Razzo” annuncia anche il suo progetto per il 2025, con tre mesi di allenamento in Australia al fianco del fuoriclasse Leon Marchand. Un’occasione unica per crescere ancora, puntando ai prossimi grandi obiettivi internazionali.

Tra i temi trattati:

Le ambizioni per i Mondiali di Singapore

Le nuove strategie tecniche

Il lavoro quotidiano nella piscina di Livorno

