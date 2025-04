Volley, Priscila Heldes gioca incinta di sei mesi in Superliga: “Scoperta una fonte incredibile”

Pri Heldes ha giocato l’ultima partita di questa stagione incinta di sei mesi. La palleggiatrice brasiliana è in stato di gravidanza avanzato, ma pochi giorni fa è scesa in campo con la maglia del Fluminense per affrontare il Sesi Bauru nei quarti di finale dei playoff della Superliga brasiliana. La pallavolista ha giocato con il pancione e le immagini sono presto diventate virali, generando anche alcuni discussioni riguardo all’opportunità di proseguire l’attività da professionista.

Non si tratta di una prima volta assoluta: rimanendo allo stretto ambito del volley lo avevano fatto in passato altri grandi nomi come Tandara, Fabiola e Isabel Salgado. Priscila Heldes ha spiegato a Globo Esporte di aver giocato la partita con l’autorizzazione medica e di non aver mai voluto lasciare sola la sua squadra in un appuntamento così importante: “Appena ho scoperto di essere incinta, sono andata dal medico che mi ha detto: ‘Se stai bene e sei in salute, vai avanti‘”.

La 33enne ha scritto sui social: “Ci sono alcune cose che non posso fare, ma si tratta più che altro di stare attenta, di non cadere di faccia, ma a parte questo, è tutto. Dato che faccio già sport, non è una cosa che ho iniziato dopo la gravidanza, quindi non è un problema. Ogni gravidanza è unica, ma se c’è una cosa che condividiamo durante questo processo è la scoperta di una fonte incredibile dentro di noi. Ci sono dubbi, solitudine, stanchezza, ma ogni volta che pensi di non farcela, esci e superi come se l’avessi fatto per tutta la vita. Ad ogni cambiamento del mio corpo, ad ogni sviluppo di mio figlio, mi rendo conto di quanto Dio sia meraviglioso e di come si prenda cura di ogni dettaglio“.

La giocatrice ha poi concluso: “Non sono la prima a continuare a lavorare durante la gravidanza, né sarò l’ultima, e questo è meraviglioso. Che tu, Donna, non dimentichi mai che puoi andare molto più lontano di quanto immagini e che puoi raggiungere cose incredibili”.

