Vela: l’Italia tiene alto il ritmo nel day-2 del Trofeo Princesa Sofia

Arrivano ancora segnali oltremodo incoraggianti per i colori azzurri da Palma di Maiorca, località spagnola che sta ospitando in questi giorni il Trofeo Princesa Sofia, importantissima competizione velistica facente parte del Sailing Grand Slam ed arrivata alla sua cinquantaquattresima edizione. Dopo un day-1 molto positivo, anche nella giornata odierna i nostri ragazzi si sono distinti nelle diverse classi, compiendo buone prestazioni malgrado un vento leggero, specie nelle prime ore.

A saltare all’occhio è stato senza dubbio il clamoroso balzo in avanti nel 49er del duo composto da Sofia Giunchiglia/Giulia Schio, balzate in testa alla classifica generale con 16 punti dopo aver chiuso in top 3 le tre regate odierne, segnando un 1-3-2. Non lontano il binomio cinese Chen-Wang, seconde con 17, mentre perdono quota le britanniche Black-Tidey, terze con 19 davanti alle danesi Schmidt-Schmidt, quarte a 20. Regate non semplici invece per Jana Germani-Bianca Caruso, al momento ottave con 25 dopo aver segnato in flotta blu 10-8-4. Nel 49er inoltre Zeno Valerio Marchesini e Leonardo Chisté gravitano al ventunesimo posto con 31, mentre ai piani alti spiccano Schultheis-Rieger, leader con 12 precedendo i polacchi Busak-Glogowski (12 anche per loro) e gli austriaci Prettner-Jacob Flachberger (14).

Nell’ILCA6 femminile sale di un posto la sempre ottima Chiara Benini, seconda e prima nelle due regate odierne oltre che capace di raggiungere 11 punti netti, stesso piazzamento della francese Louise Certerà, seconda alle spalle della belga Emma Plasschaert, prima con un grande vantaggio, considerati i 3 punti al momento conquistati. Da menzionare poi tra le prime 30 Maria Vittoria Aarseni, attualmente ventiduesima (28) e Giorgia Della Valle, trentesima (46). In risalita nell’ILCA6 invece Lorenzo Chiavarini, undicesimo ieri ed oggi quarto con 9 punti ai ridossi del podio virtuale occupato rispettivamente da Mickey Beckett (5), Ethan Mcualley (5) e Finn Lynch (9).

Restano nelle retrovie le italiane nella Formula Kite, considerata la ventesima casella di Tiana Laporte (97) e la ventitreesima di Giorgia Speciale (114). Bella la sfida al vertice con al momento avanti la cinese Si Wang con 17. Vicina poi la transalpina Lysa Caval con 18 e l’altra asiatica Jingyue Chen con 20. Rimane in scia, ma esce provvisoriamente dalla top 5 invece Riccardo Pianosi, sesto a causa di un 33-3-3-5. A comandare è come sempre il fenomeno del Singapore Maximillian Maeder (6), mentre sono più lontani l’austriaco Valentin Bontus (12), il cinese Qibin Huang (13) e il croato Marin Dolenc (18).

Nel windsurf poi nona moneta provvisoria per Niccolò Renna, oggi vincitore tra l’altro di una regata e al momento con in possesso il contingente di 26 punti. In ripresa il francese Nicolas Goyard, nuovo leader con 7. Bene inoltre l’australiano Gare Morris, secondo con 10. 18 infine i sigilli del surfista d’Oltralpe Adrien Mestre. Curiosamente nona piazza anche per Sofia Renna in campo femminile: l’azzurra ha al momento 56 in una prova in cui sta dominando Emma Wilson, capofila con 6 seguita dalle cinesi Yan Zheng (18) e Wenqi Li (21).

Tripudio tricolore poi nel 470 misto, complice l’upgrade di Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini, da oggi terzi grazie al 3-1 in flotta blu. Attenzione anche ed Elena Berta-Giulio Calabrò, quinti dopo l’1-2 in flotta gialla. Perdono leggermente quota invece Adriano Cardi/Flavia Maltagliati, ora ventisettesimi.

Nella Nacra17 invece tengono botta Gianluigi Ugolini-Maria Giubilei, rimasti al secondo posto realizzando due regate da 3-2 con cui si sono avvicinati ulteriormente ai cinesi Huanscheng Zhao-Su Ha: entrambi gli equipaggi gravitano con 8 punti netti. Di 13 invece il punteggio della Gran Bretagna di Hohn Gimson-Anna Burnet