Vela, Italia in grande spolvero nel day-1 del Trofeo Princesa Sofia. Tanti equipaggi in lizza per il podio

Italia subito protagonista nella giornata d’apertura del Trofeo Princesa Sofia 2025, importante regata internazionale di vela olimpica valevole come primo atto del nuovo circuito Sailing Grand Slam. A Palma di Maiorca il programma si è aperto quest’oggi in condizioni di vento medio-leggero che hanno consentito il regolare svolgimento di quasi tutte le regate di flotta previste.

Archiviato il leggendario ciclo vincente di Ruggero Tita e Caterina Banti, il movimento azzurro resta comunque competitivo tra i Nacra 17 grazie alla quotata coppia composta da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, che ha chiuso il day-1 in seconda posizione nella classifica generale a -1 dai cinesi Zhao/Sha (1-2-1) e appena davanti ai forti britannici Gimson/Burnet scartando un 16° posto e mettendo a referto una prima ed una seconda piazza.

Alti e bassi a inizio settimana per la Campionessa Olimpica in carica di iQFoil Marta Maggetti, ottava overall con 15 punti netti dopo aver messo assieme uno score di 17-5-10, mentre la britannica Emma Wilson ha vinto le prime tre prove portandosi dunque in testa a punteggio pieno. Da segnalare il discreto 35° posto provvisorio della giovanissima Medea Falcioni (con un’interessante 22ma piazza nella terza regata), al debutto assoluto tra le senior in campo internazionale. Partenza positiva nel windsurf maschile per il campione mondiale in carica Nicolò Renna, quarto (due volte secondo, scarta una squalifica) ma a pari punti con il secondo nella generale a -2 dal leader australiano Grae Morris.

Avvio incoraggiante nel 470 misto per Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini, al sesto posto assoluto (3-3 nella flotta gialla) ed in scia ai migliori dopo due regate, ma possono ancora lottare per le posizioni che contano anche Elena Berta/Giulio Calabrò (6-8 nella blu) e Adriano Cardi/Flavia Maltagliati (10-13 nella gialla), rispettivamente in 13ma e 20ma piazza. Italia molto competitiva nel doppio femminile 49erFX con il nuovo equipaggio formato da Jana Germani e Bianca Caruso, che occupa la terza posizione dopo tre regate (un primo ed un secondo posto nel gruppo giallo, scartando un 14°) ad un solo punto da Gran Bretagna e Danimarca, ma anche con Sofia Giunchiglia/Giulia Schio dodicesime (12-8-2 nella flotta blu) a -8 dalla vetta. Fuori dalla top20 invece i migliori azzurri nel doppio maschile 49er, con Jan Pernarcic/Bruno Festo 23mi.

Giornata in crescendo nel Formula Kite maschile per Riccardo Pianosi, quarto overall a -5 dal fenomeno singaporiano Max Maeder scartando subito un 17° e poi piazzando un parziale di 4-3-1 nel gruppo blu. Bene anche Lorenzo Boschetti, 11° a -11 dalla testa. Italiane purtroppo nelle retrovie, con Tiana Laporte 21ma e Giorgia Speciale 25ma, nella graduatoria generale del Formula Kite femminile guidata al momento da tre cinesi. Day-1 solido nel singolo femminile ILCA 6 per Chiara Benini Floriani, ottima quarta assoluta a -6 dalla leader belga Emma Plasschaert con uno score di 2-6 nella flotta blu, ma comincia abbastanza bene anche la giovane emergente Emma Mattivi al 16° posto overall (7-17 nella gialla). A ridosso della top10 nel singolo maschile ILCA 7 Lorenzo Brando Chiavarini, 11° con un parziale di 7-3 nella flotta gialla a 6 punti dal terzetto di testa.