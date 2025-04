Vela, Italia ancora al vertice in diverse classi dopo il day-4 al Trofeo Princesa Sofia

Va in archivio anche la quarta giornata di competizioni a Palma di Maiorca, località che sta ospitando in questi giorni il Trofeo Princesa Sofia 2025, competizione veristica che accoglie al proprio interno tutte le classi principali della disciplina. Tante le emozioni anche in questo day-4, con la squadra azzurra che continua a recitare il ruolo di protagonista in tante gare.

Nella 470 mista mantengono alta la concentrazione Elena Marta e Giulio Calabro, ancora in top 3 malgrado un sedicesimo e un ottavo posto rimediato nella settima e nell’ottava regata. Gli azzurri sono comunque appaiati a quota 29 insieme ai teutonici Diesch-Markfort, mentre prendono il largo i britannici Wrigley-Harris, primi con 20 punti netti.

Splendida performance poi nei Nacra 17 per il binomio formato da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, bravi a segnare un 5-2-2 consolidando il primato con 26 punti rimanendo in testa. Non lontani ci sono però i cinesi Zhao-Sta (31) seguiti dai britannici Gimson-Burnet (39).

Buone notizia anche dalla 49erFX, complice il momentaneo gradino più basso del podio in possesso di Sofia Giunchiglia-Giulia Schio, capaci di raggiungere quota 61 punti, una lunghezza meno delle danesi Schmidt-Schmidt, seconde con 60 alle spalle degli inglesi Black-Tidey, primi con 57. Ancora in fondo invece nel 49er il duo Marchesini-Chistè, ventiquattresimi dopo dodici regate.

Nella classe ILCA 6 resiste in top 10 Chiara Benini Floriani, oggi artefice di un 5-15 con cui ha chiuso in settima posizione con 70 punti netti. Dodicesima invece Emma Mattivi con 79 a seguito del 16-28 di oggi. Ai piani alti da segnalare la prima piazza dell’ungherese Maria Erdi, leader con 40 punti netti precedendo la britannica Daisy Collingridge, al posto d’onore con 50, e l’australiana Mara Stransky, terza con 57.

Nella classe ILCA 7 spicca invece Lorenzo Brando Chiavarini, il quale si è attestato al terzo posto provvisorio con 53 punti raccogliendo nelle due prove odierne un dodicesimo ed un nono posto. L’azzurro si trova alle spalle dei due competitivi britannici Micheal Beckett, al comando delle operazioni con 19, ed Elliot Hanson, secondo con 30.

Nella Formula Kite molto bene Riccardo Pianosi, quinto grazie ad un’ottima prestazione di giornata sintetizzata con un 2-6-4-2 che gli ha concesso di arrivare fino a quota 61. Non sbaglia praticamente mai il fenomeno del Singapore Maximilian Maeder, avanti con 18 ed un largo vantaggio sul primo inseguitore, l’austriaco Valentin Bontus, secondo con 37 davanti al francese Benoit Gomez. Da menzionare poi la quindicesima piazza di Lorenzo Boschetti con 124. Più staccate invece le donne, con Giorgia Speciale ventunesima con 259 e Tina La Porta, ventesima con 212.

Nell’IQ Foil infine Sofia Renna gravita al dodicesimo posto con 16, ben comportandosi comunque oggi grazie ad un secondo posto messo a referto nella regata numero 16. Prima piazza provvisoria per la britannica Emma Wilson (19), seguono la cinesi Zheng Yan (41) e la neozelandese Veerle Ten Have (55). Splendido balzo in avanti invece per Niccolò Renna, capace di scalare otto posizione attestandosi secondo con 70 punti, uno in più del nordico Johan Soe. Senza rivali invece Gare Moss, nuovo capofila con 34 punti netti.