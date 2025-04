Trofeo Piva 2025: bellissima vittoria in solitaria di Filippo Turconi

Non solo il Giro delle Fiandre oggi. Spettacolo anche in terra italiana dove è andata in scena una delle corse più importanti di questo periodo per il calendario tricolore in chiave under 23: il Trofeo Piva, giunto alla sua settantaseiesima edizione, con partenza ed arrivo in quel di Col San Martino.

L’Italia può gioire con la vittoria di Filippo Turconi. Il lombardo della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè si è imposto con una cavalcata solitaria sul finale, conquistando un successo davvero importante (il primo in carriera a questi livelli).

Per il classe 2005, già in fuga nell’ultima edizione della Milano-Sanremo, l’obiettivo ora potrebbe essere quello di conquistare un posto nella formazione per il Giro d’Italia.

Alle sue spalle hanno completato il podio il belga Duarte Marivoet della UAE Team Emirates Gen Z e il messicano Cesar Macias della Petrolike. Italia che è ben rappresentata nella top-10: sesto Matteo Scalco, settimo Ludovico Maria Mellano, ottavo Cesare Chesini, nono Luca Paletti e decimo Filippo Agostinacchio.