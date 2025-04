Trionfo Italia alla Scheldeprijs 2025, Elisa Balsamo vince allo sprint. Terza Chiara Consonni

Si chiude con il trionfo di Elisa Balsamo l’edizione 2025 della Scheldeprijs. Volata doveva essere e volata è stata. L’atleta della Lidl-Trek parte forte, resiste alla rimonta delle avversarie e può festeggiare una splendida vittoria. La velocista italiana batte l’olandese Charlotte Kool della Team Picnic PostNL che deve alzare bandiera bianca dopo aver provato il sorpasso negli ultimi metri. Completano la trionfale giornata per i colori azzurri il terzo posto di Chiara Consonni della CANYON//SRAM zondacrypto, il quarto di Barbara Guarischi della Team SD Worx – Protime ed il sesto di Silvia Zanardi della Human Powered Health.

La corsa si vivacizza fin dalle prime battute. L’irlandese Amelia Tyler della Handsling Alba Development Road Team e l’americana Allison Mrugal della Cynisca Cycling attaccano dopo 16 chilometri toccando un vantaggio massimo che sfiora i tre minuti. A ottantotto chilometri dal traguardo esce dal gruppo la svedese Stina Kagevi della Team Coop – Repsol, la scandinava non riesce però ad incidere e arriva a poco più di un minuto dal duo di testa prima di essere riassorbita dal gruppo.

Nel finale l’olandese Femke Gerritse della Team SD Worx – Protime, la lussemburghese Marie Schreiber della Team SD Worx – Protime, la belga Julie De Wilde della Fenix-Deceuninck, la britannica Zoe Backstedt della CANYON//SRAM zondacrypto, l’inglese Anna Henderson della Lidl – Trek, l’australiana Sarah Roy della EF Education-Oatly, la spagnola Alicia Gonzelez della St Michel – Preference Home – Auber93 WE e l’olandese Scarlett Souren della VolkerWessels Women’s Pro Cycling Team agganciano il duo di testa per l’azione che sfuma a meno di due chilometri dal traguardo. La logica conclusione, a quel punto, non può che essere l’arrivo del gruppo a ranghi compatti.