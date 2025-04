Tiro a segno, Sun Yujie vince a Buenos Aires nella pistola da 25 metri femminile

Va avanti senza soluzione di continuità la prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, in corso a Buenos Aires, in Argentina: nella pistola sportiva da 25 metri femminile, senza italiane al via, il successo va alla cinese Sun Yujie.

In finale il lungo duello che caratterizza la seconda parte di gara si risolve all’ultima serie in favore della cinese Sun Yujie, che vince per 38-35, al termine dei 50 colpi regolamentari contro l’indiana Esha Singh. Il gradino più basso del podio è dell’altra cinese Feng Sixuan, terza a quota 30/45, eliminata prima della serie conclusiva, mentre chiude quarta la taiwanese Tien Chia-Chen, con lo score di 26/40.

Quinta piazza per la teutonica Doreen Vennekamp, fuori al termine di uno shoot-off a tre a quota 24/35 con Feng e Tien, mentre si classifica sesta l’altra indiana Manu Bhaker, che perde lo spareggio con Tien a quota 20/30. Settima piazza per la magiara Veronika Major con 13/25, infine chiude ottava ed è la prima delle eliminate l’ecuadoregna Andrea Perez Peña, che esce al termine della quarta serie di gara con 8/20.