Scacchi: Ju Wenjun vince per la quinta volta il titolo mondiale femminile

Per la quinta volta nella propria carriera, Ju Wenjun conquista il titolo mondiale femminile di scacchi. La giocatrice classe 1991 di Shanghai ha sconfitto, nel match che si è disputato a Shanghai e Chongqing, la connazionale Tan Zhongyi, in quello che ormai è un affare privato in casa Cina da parecchio tempo, tranne rare eccezioni. Punteggio finale: 6,5-2,5, con la conclusione che è arrivata dopo appena nove partite sulle 12 previste. Le città scelte sono quelle nelle quali le due scacchiste sono nate.

Dopo una prima partita finita patta con la Siciliana, nella seconda Tan Zhongyi è passata in vantaggio vincendo, con il Bianco, dopo aver sfruttato un brutto errore alla 40a mossa di Ju Wenjun, che ha portato a un finale vinto per la sfidante.

Rivincita immediata per Ju Wenjun nella terza partita, una Siciliana Taimanov di alta qualità in cui un errore di Alfiere di Tan Zhongyi fa sì che ne seguano altri in un finale che è prima con un pedone in più e poi due da parte della campionessa in carica, che incassa l’abbandono dell’avversaria dopo 87 mosse. Dopo una patta piuttosto lunga nella quarta partita, dalla quinta inizia lo show della detentrice.

In particolare, nella citata quinta la sfidante esce malissimo dall’apertura, una Siciliana Kan, e non è più in grado di recuperare, dovendo abbandonare dopo 59 mosse. Nella sesta, un madornale errore in posizione pari alla 31a crea un vantaggio pedonale troppo grande per Ju Wenjun: 4-2. Nella settima, una Siciliana Rossolimo, è il caos del controllo del tempo vicino alla quarantesima a condannare Tan Zhongyi (si finisce in 47), mentre nell’ottava sono tante inesattezze nel mediogioco a fare la differenza. Sul 6-2, a quel punto, c’è poco da fare, e la rimanente patta alla 38a nella nona partita chiude il match.

