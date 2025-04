Leggere l’avversario: psicologia e strategia nello sport professionistico e non solo

Su un ring, su un campo da calcio o da padel e persino al tavolo da poker, intuire un secondo prima la prossima mossa dell’avversario è di fondamentale importanza. La psicologia e la strategia sono così diventati un aspetto importante ai fini delle vittorie, tanto quanto il talento e la fisicità e non è un caso se gli atleti dedicano ore di allenamento all’aspetto mentale prima di una sfida. Nelle prossime righe vedremo qualche esempio concreto.

Lo scanning nel calcio: vedere il gioco prima degli altri

Una buona lettura dell’avversario rende un partita di calcio molto più semplice. Il duello in tal senso esemplare è quello tra un portiere e chi deve battere un calcio di rigore, dove lo studio prima della gara e la capacità di raccogliere informazioni anche all’ultimo istante sono vitali per vincere la sfida.

Lo scanning è diventato materia di studio con il professore norvegese Geir Jordet, autore del manuale “Pressure. Sotto pressione”, ovvero come imparare dai calci di rigore a gestire le grandi sfide della vita. Ovviamente lo scanning è utile non solo nei tesissimi attimi che anticipano un penalty. Ben oltre gli undici metri, lo scanning è quel movimento della testa lontano dalla palla per raccogliere informazioni, in preparazione per il successivo coinvolgimento con la palla.

L’arte di leggere l’avversario dei giocatori di poker

Per vincere nel texas hold’em serve un po’ di fortuna, tanta psicologia, grandi doti matematiche e la capacità di rubare sempre informazioni. Anche nel poker è quindi di cruciale importanza saper leggere l’avversario, riconoscere tutte le espressioni facciali e il linguaggio del corpo che possono tradire anche il giocatore più esperto e dare un’idea se il punto che ha in mano sia forte o se stia solo bluffando. Molti giocatori però si affidano ormai alle app di poker più conosciute del mercato, dove sono visibili solo avatar e immagini e, quindi, si perde la possibilità di interpretare i movimenti degli avversari, cosa che rappresenta un’ulteriore difficoltà rispetto alle partite dal vivo. Per ovviare il problema e rendere le partite più interessanti, su Zoom è possibile sfruttare la modalità Live Game Poker Night e avere la possibilità di giocare addirittura in videoconferenza.

Leggere gli avversari nel padel

A un passo dall’essere considerato il secondo sport nazionale, il padel è amato da molti anche perché l’astuzia è una delle armi più importanti per avere la meglio. È proprio mentre la pallina sta raggiungendo la racchetta dell’avversario che i migliori giocatori riescono ad ottenere i punti decisivi: la posizione del corpo, del polso, la velocità del movimento dicono molto.

Quelle che anni fa potevano sembrare esagerazioni di un fanatico, sono doti che potranno essere apprezzate nei Giochi del Mediterraneo dal 21 agosto al 3 settembre 2026, quando le basi della tecnica del Padel saranno protagoniste assolute. Ecco che in molti neofiti capiranno come mai il padel si gioca anche con gli occhi, con lo studio dei movimenti, dalla posizione dei piedi allo sguardo che può suggerire dove e con quale velocità cadrà la pallina.

Il karate e l’intelligenza emotiva

Il karate insegna ad allenare l’intelligenza emotiva e lo rende anche per questo motivo uno dei più affascinanti tra gli sport da combattimento. Una disciplina che continua a dare soddisfazioni all’Italia, protagonista alla Premier League di Hangzhou, svelando la sua vera identità: non si tratta solo di lotta, ma di tanto altro. L’intelligenza emotiva nel karate porta quindi al controllo della rabbia e delle energie, alla forza di dominare le emozioni positive e negative e alla capacità di interpretare lo stato mentale dell’avversario, percependone vulnerabilità e debolezze.