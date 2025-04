In questa intervista di Alice Liverani con Jacopo Perugini, parliamo con Carlo Tacchini, uno dei protagonisti della canoa azzurra, che insieme a Gabriele Casadei ha conquistato uno straordinario argento a Parigi 2024! Nato a Verbania nel 1995, Carlo è entrato nel mondo della canoa fin da giovanissimo, distinguendosi nella categoria C1 – 500, dove ha ottenuto 2-3 posti mondiali e ben 7 podi europei. Ma non è tutto: nel 2016, a Rio, è diventato il primo italiano a qualificarsi per i Giochi Olimpici e a centrare la finale nel C1 1000. Un’impresa che ha segnato la sua carriera e ha fatto entrare Carlo Tacchini nella storia della canoa italiana. Nel 2022, ha intrapreso una nuova avventura nel C2 500, conquistando l’oro agli Europei di Cracovia, un altro traguardo straordinario per questo atleta delle Fiamme Oro. ‍♂️ E poi c’è Parigi 2024: una rimonta incredibile che ha lasciato tutti senza parole, con il secondo posto conquistato grazie a un finale da brivido. Come ha detto Casadei: “Quegli ultimi 100 metri sono la nostra forza”. Carlo ci racconta come ha iniziato, quale sarebbe stata la sua vita se non fosse diventato un campione di canoa, e il suo futuro nel mondo dello sport. Un’intervista che ci svela la mentalità e la determinazione di un vero campione. #CarloTacchini #Canoa #C1 #C2 #Parigi2024 #Olimpiadi2024 #SportItaliani #FiammeOro #CanoaAzzurra #CanoaEuropei #OroEuropei #Cracovia2022 #Rio2016 #PodioOlimpico #Determinazione #ForzaEterna #CanoaInItalia ‍♂️