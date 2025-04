Per l’appuntamento del martedì, ospite Fausto Frigerio Ex atleta di ottimo livello tecnico con un personale di 8,15 nel salto in lungo, ma con una passione ancor più dichiarata per i 110 ostacoli, ha sempre avuto anche una grande predisposizione per l’allenamento e, dopo la fine della carriera agonistica, ha sempre seguito in particolare giovani talenti tra cui certamente Elisa Valensin, l’astro nascente della velocità femminile italiana. Con lui parleremo degli obiettivi per la stagione all’aperto, dopo le eccellenti prove in quella al coperto, della 18enne atleta milanese che sarà concentrata quasi totalmente sui 200 metri in vista degli europei under 20 di Tampere ad agosto, ma sicuramente con un pensiero preciso anche ai mondiali assoluti di Tokyo a settembre, dove potrebbe entrare nel giro della staffetta 4×400 oltre che puntare alla gara individuale sempre sul mezzo giro di pista. Conduce: Ferdinando Savarese