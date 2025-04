Jaime Alcaraz dà subito spettacolo al Conde de Godò? E il fratello Carlos lo applaude in tribuna

Carlos Alcaraz affronterà l’australiano Alex de Minaur nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona, ma prima della partita in programma oggi pomeriggio sulla terra rossa catalana il numero 2 del mondo ha sostenuto il fratello minore Jaime, che ha fatto il proprio debutto nel torneo Conde de Godò U14, in scena durante questo fine settimana nella stessa località.

Il 14enne si è ben distinto contro il connazionale Tim Franco, imponendosi con un doppio 6-2 e qualificandosi così alle semifinali di questa tradizionale competizione sul mattone tritato iberico, a cui partecipano gli otto migliori cadetti di Spagna. Il ragazzo sembra essere estremamente promettente e gli addetti ai lavori parlano di notevoli margini di miglioramento.

Il giovane tennista sta muovendo i suoi primi passi in campo internazionale, ad esempio a gennaio si era cimentato nel torneo Les Petits As grazie a un invito ricevuto dagli organizzatori per la fase preliminare. Sulle tribune del Campo 2 erano presenti i genitori del quattro volte Campione Slam e anche gli altri fratelli Sergio e Alvaro.

Va annotato che Carlos Alcaraz scrisse il proprio nome nell’albo d’oro della competizione imponendosi nel 2017. Il 21enne è reduce dalla vittoria al Masters 1000 di Montecarlo e punta a replicarsi a Barcellona, per poi lanciarsi verso il Masters 1000 di Roma e gli Internazionali d’Italia, dove tornerà in scena Jannik Sinner dopo la squalifica.