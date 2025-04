Barcellona-Inter oggi in tv, Champions League 2025: orario, programma, probabili formazioni, streaming

Fari puntati sullo Stadio Olimpico di Montjuïc questa sera per la sfida tra Barcellona e Inter, valevole come andata della semifinale della Champions League 2024-2025 di calcio maschile. Ieri il PSG ha espugnato l’Emirates di Londra battendo l’Arsenal per 1-0 nel primo atto dell’altra semifinale, mentre oggi saranno i nerazzurri a cercare l’impresa in trasferta.

I blaugrana, reduci dal successo ai supplementari sul Real Madrid nella finale della Coppa del Re, proveranno invece a far valere il vantaggio del fattore campo grazie al talento dei vari De Jong, Pedri, Raphinha, Dani Olmo e Yamal, nonostante la pesante assenza per infortunio di Lewandowski. L’Inter, capace di eliminare il Bayern Monaco ai quarti, deve rialzare la testa dopo tre sconfitte di fila tra Coppa Italia e Serie A.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, le probabili formazioni, il palinsesto tv e streaming di Barcellona-Inter, match d’andata della semifinale di Champions League. La partita verrà trasmessa in diretta tv (gratis e in chiaro) sul Nove; in diretta streaming su Amazon Prime Video; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BARCELLONA-INTER CHAMPIONS LEAGUE

Mercoledì 30 aprile

Ore 21.00 Barcellona-Inter – Diretta tv su Nove

PROGRAMMA BARCELLONA-INTER CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Nove.

Diretta streaming: Amazon Prime Video.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-INTER

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Martín; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.