Appuntamento del giovedì con Sprint Zone ️ Ospite speciale: Andrea Ceccarelli ‍♂️ Ex mezzofondista di spicco tra gli anni ’90 e 2000, oggi Direttore Tecnico della squadra di atletica del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle e tecnico tra i più stimati del panorama italiano ✨ Da 7 anni allena Gaia Sabbatini, talento del mezzofondo femminile italiano, e da inizio stagione segue anche Catalin Tecuceanu. Attualmente si trova in Sudafrica per un raduno outdoor insieme ai suoi due atleti di punta: Gaia Sabbatini: pronta al ritorno in pista dopo l’operazione per il morbo di Haglund, un fastidio che ha segnato tutto il 2024. Catalin Tecuceanu: continua la sua preparazione dopo l’ottima stagione indoor culminata con il 4º posto agli Euroindoor di Apeldoorn negli 800 metri. Conduce: Ferdinando Savarese Non perdere questa puntata esclusiva! #SprintZone #AtleticaLeggera #AndreaCeccarelli #GaiaSabbatini #CatalinTecuceanu #FiammeGialle #Mezzofondo #RunningItalia #Euroindoor2025 #Sudafrica #RadunoAtletica #MotivazioneSportiva #SportInvernale #Atletica #RoadToParis2024 ‍♀️‍♂️