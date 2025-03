Si parla di playoff e non potrebbe essere altrimenti nella puntata odierna di Volley Night, l’appuntamento settimanale con la pallavolo, ma anche di novità legate al mercato e alle promozioni. L’ultima arrivata in serie A1 femminile è San Giovanni in Marignano, città a due passi dal mare e da Rimini: a raccontarci l’impresa è il presidente Stefano Manconi ai microfoni di Simona Bastiani, Enrica Merlo e Paolo Cozzi. Si parlerà invece di playoff maschili con il libero di Cisterna Domenico Pace