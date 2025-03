Tirreno-Adriatico 2025: Olav Kooij beffa tutti a Trasacco. Ganna protagonista e ancora leader

Quarta tappa spettacolare alla Tirreno-Adriatico 2025. I 190 chilometri fino a Trasacco hanno visto diversi cambi di scenari, dovuti anche al maltempo ed al vento. Alla fine nella volata ristretta l’ha spuntata Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike). Trentanovesima vittoria in carriera per il neerlandese che si era imposto anche in uno sprint al Giro l’anno scorso. Filippo Ganna resta leader della classifica generale.

Più battaglia rispetto alle altre frazioni oggi per centrare la fuga giusta. Alla fine sono riusciti ad evadere in cinque: l’olandese Gijs Leemreize della Team Picnic PostNL, Mirco Maestri della Team Polti VisitMalta, il tedesco Jonas Rutsch della Intermarché – Wanty, lo spagnolo Jorge Arcas della Movistar Team e il danese William Blume Levy della Uno-X Mobility. Per loro vantaggio massimo superiore ai 6′ sul gruppo che si è messo a lavoro soprattutto sul Valico La Crocetta.

UAE Team Emirates – XRG a dettare il passo, con Jonathan Milan, reduce dalla caduta di ieri, subito a perdere contatto. Gruppo che però è rimasto compatto fino allo scollinamento, mentre nel falsopiano e nella discesa successiva folate di vento laterale hanno creato dei ventagli. Tra i protagonisti Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) e Juan Ayuso. Sortita che non ha portato effetti, nonostante il gruppo si fosse diviso in più tronconi.

I cinque (poi quattro) attaccanti della prima ora sono stati raggiunti a circa cinque chilometri dal traguardo quando su un breve strappo sono scattati prima Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), stoppato da un Ganna magistrale, e poi Ben Healy (EF Education – EasyPost), raggiunto proprio in vista della volata.

Lo sprint ristretto ha visto primeggiare Olav Kooij, che è spuntato negli ultimi 50 metri, battendo i connazionali Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team) e van der Poel. Tanta Italia nella top-10: Maestri riesce addirittura a chiudere quinto, poi in rapida successione Andrea Vendrame, vincitore di ieri, Ganna, con Lonardi e Fiorelli nono e decimo.