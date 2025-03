Accordo tra RAI ed RCS: la Strade Bianche sarà in diretta sulla rete pubblica

C’è stato, per giorni, il rischio di non vedere la Strade Bianche, prima prova del calendario RCS e prima classica World Tour della stagione in Italia, sulla Rai. Oggi però il cambio di scenario, con la conferma della diretta TV sulla rete pubblica della corsa dello sterrato di domani.

L’annuncio è arrivato da parte di RCS che non ha svelato i dettagli: in ogni caso i tifosi potranno vedere le gesta dei propri beniamini in tv gratuitamente senza abbonamento (l’alternativa era infatti Eurosport).

C’è attesa per capire l’accordo quale sarà: infatti i dubbi non erano solamente sulla diciottesima edizione della Strade Bianche, ma anche su tutte le altre corse del pacchetto RCS, che rischiano di essere senza diritti televisivi gratuiti.

La speranza è che per Tirreno-Adriatico e, soprattutto, Giro d’Italia, si possa giungere allo stesso accordo.