Sport in tv oggi (lunedì 24 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 24 marzo, la nuova settimana comincia con una giornata abbastanza soft dopo i tanti eventi dell’ultimo weekend. In attesa delle prossime competizioni in programma per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino a Sun Valley e per i Campionati Mondiali di freestyle e snowboard in Engadina, i riflettori sono puntati soprattutto sul Miami Open di tennis.

Sul cemento della Florida scenderanno in campo due azzurri in singolare: Jasmine Paolini contro la giapponese Naomi Osaka con in palio un posto ai quarti, Matteo Berrettini contro il belga Zizou Bergs nei sedicesimi di finale. Impegnati anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori negli ottavi del torneo di doppio contro i padroni di casa americani Harrison/King.

Il menù odierno comprende inoltre la tappa inaugurale della Volta a Catalunya di ciclismo, oltre ai primi sei incontri valevoli per i gironi europei di qualificazione ai Mondiali di calcio del 2026. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 24 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 24 marzo

12.50 Ciclismo, Volta a Catalunya: prima tappa – Dalle ore 15.15 in diretta tv su Eurosport 2; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

16.00 Tennis, ATP Miami: sedicesimi di finale (4° match sul Grandstand Matteo Berrettini-Zizou Bergs) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

16.00 Tennis, WTA Miami: ottavi di finale (1° match sul Grandstand Jasmine Paolini-Naomi Osaka) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Lituania-Finlandia – Diretta streaming su UEFA.tv

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Albania-Andorra – Diretta streaming su UEFA.tv

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Bosnia-Erzegovina-Cipro – Diretta streaming su UEFA.tv

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Inghilterra-Lettonia – Diretta streaming su UEFA.tv

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Polonia-Malta – Diretta streaming su UEFA.tv

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: San Marino-Romania – Diretta streaming su UEFA.tv