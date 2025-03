Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2025, tappa di oggi Riccione-Cesena: orari, altimetria, tv, favoriti

Terza tappa per la Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2025: nuovamente partenza da Riccione, questa volta arrivo in quel di Cesena. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con percorso, altimetria, programma e favoriti.

PERCORSO TERZA TAPPA COPPI&BARTALI 2025

I primi chilometri sono identici alla tappa di ieri, ma occhio alla parte conclusiva di gara. Il finale propone il Muro di Surrivoli (circa 1,5 km all’11%, con punte fino al 18%) e la salita di Diolaguardia: la strada sale in modo molto irregolare per 8,3 km con una pendenza media del 3.6%. Una volta scalata la vetta la gara prosegue con una lunga discesa spesso inframezzata da contropendenze ottime per i contropiedi. Si chiude con gli ultimi due 2 km pianeggianti.

ALTIMETRIA

CALENDARIO SETTIMANA COPPI E BARTALI 2025

Giovedì 26 marzo – Terza tappa:

Riccione – Cesena (142,1 km)

Orario partenza: 11.55

Arrivo ore 16 circa

PROGRAMMA SETTIMANA COPPI E BARTALI 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista. Sintesi su RaiSport HD dalle 17.50

Diretta streaming: gratuita sul canale Youtube CiclismoLive.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

Giornata che potrebbe favorire passisti veloci (i velocisti come Caleb Ewan dovrebbero essere tagliati fuori). Allora spazio a corridori del calibro di Diego Ulissi, ancora a caccia della vittoria che significherebbe successi per quindici stagioni consecutive, Davide De Pretto, e, soprattutto, Magnus Sheffield.