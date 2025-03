Salto con gli sci, si chiude con la gara maschile su trampolino grande

Nello salto con gli sci, l’ultimo dei sette titoli assegnati ai Mondiali di Trondheim sarà quello della Gara Individuale maschile su trampolino grande. La competizione avrà luogo sabato 8 marzo e incoronerà un Campione del Mondo per la XXVII volta. La prova è stata inserita nel programma della manifestazione iridata dal 1962.

Questo appuntamento è, letteralmente, un sintomo tangibile dell’evoluzione della specie. Lo sviluppo della disciplina e dei materiali ha consentito di saltare su impianti più imponenti rispetto a quelli utilizzati abitualmente. Lentamente, ma inesorabilmente, il Large Hill ha soppiantato il Normal Hill quale impianto di riferimento del salto con gli sci, stabilendo gli standard e i paradigmi del presente.

A oggi, ventiquattro diversi atleti provenienti da nove differenti movimenti nazionali, hanno saputo vincere la gara mondiali su Large Hill. Fra di essi non c’è alcun italiano. I primatisti in tema di successi sono il tedesco Martin Schmitt e l’austriaco Stefan Kraft, impostisi per 2 volte a testa.

LARGE HILL MASCHILE, ALBO D’ORO MONDIALI

1962 – RECKNAGEL Helmut (DDR)

1966 – WIRKOLA Bjørn (NOR)

1970 – NAPALKOV Gariy (URS)

1974 – ASCHENBACH Hans-Georg (DDR)

1978 – RÄISÄNEN Tapio (FIN)

1982 – NYKÄNEN Matti (FIN)

1985 – BERGERUD Per (NOR)

1987 – FELDER Andreas (AUT)

1989 – PUIKKONEN Jari (FIN)

1991 – PETEK Franci (YUG)

1993 – BREDESEN Espen (NOR)

1995 – INGEBRIGTSEN Tommy (NOR)

1997 – HARADA Masahiko (JPN)

1999 – SCHMITT Martin (GER)

2001 – SCHMITT Martin (GER)

2003 – MAŁISZ Adam (POL)

2005 – AHONEN Janne (FIN)

2007 – AMMANN Simon (SUI)

2009 – KÜTTEL Andreas (SUI)

2011 – SCHLIERENZAUER Gregor (AUT)

2013 – STOCH Kamil (POL)

2015 – FREUND Severin (GER)

2017 – KRAFT Stefan (AUT)

2019 – EISENBICHLER Markus (GER)

2021 – KRAFT Stefan (AUT)

2023 – ZAJC Timi (SLO)

MEDAGLIERE DIVISO PER NAZIONE

17 (6-7-4) – GERMANIA [All-inclusive]

13 (4-5-4) – NORVEGIA

11 (4-4-3) – AUSTRIA

11 (4-3-4) – FINLANDIA

6 (2-1-3) – POLONIA

5 (2-0-3) – SVIZZERA

5 (1-2-2) – GIAPPONE

4 (0-2-2) – CECHIA [compresa Cecoslovacchia]

3 (2-1-0) – SLOVENIA [compresa Jugoslavia]

2 (1-1-0) – RUSSIA [compresa Urss]

1 (0-0-1) – SVEZIA

ITALIA, I PIAZZAMENTI NELLA TOP-10

8° posto, Roberto CECON – Thunder Bay 1995

9° posto, Ivan LUNARDI – Falun 1993

L’ULTIMA GARA IRIDATA SI E’ DISPUTATA A…

Planica 2023

1) ZAJC Timi (SLO)

2) KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

3) KUBACKI Dawid (POL)

LARGE HILL MASCHILE, INVERNO 2024-25, TUTTI I PODI

16 (8-2-6) – TSCHOFENIG Daniel (AUT)

13 (2-9-2) – HÖRL Jan (AUT)

6 (5-1-1) – PASCHKE Pius (GER)

6 (2-1-3) – KRAFT Stefan (AUT)

4 (1-2-1) – FORFANG Johann Andre (NOR)

4 (0-3-1) – DESCHWANDEN Gregor (SUI)

2 (2-0-0) – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2 (0-1-1) – LANISEK Anze (SLO)

2 (0-1-1) – HAYBÖCK Michael (AUT)

2 (0-0-2) – ORTNER Maximilian (AUT)

1 (1-0-0) – WELLINGER Andreas (GER)

1 (0-1-0) – LINDVIK Marius (NOR)

1 (0-0-1) – GEIGER Karl (GER)

1 (0-0-1) – PREVC Domen (SLO)

1 (0-0-1) – SUNDAL Kristoffer Eriksen (NOR)

I MIGLIORI CINQUE PIAZZAMENTI DI OGNI ITALIANO NEL 2024-25

INSAM Alex:

15 – 19 – 23 – 30 – 30

Qualificazioni superate: 16 di 21

CECON Francesco:

47 – 47

Qualificazioni superate: 3 di 14.

CAMPREGHER Andrea:

Nessuna qualificazione superata.