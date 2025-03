Salto con gli sci, il trampolino grande completa il programma femminile

Nel salto con gli sci, il sesto dei sette titoli conferiti ai Mondiali di Trondheim sarà quello della Gara Individuale femminile su Trampolino Grande. La competizione si svolgerà venerdì 7 marzo ed eleggerà una Campionessa del Mondo per la III volta. La gara è difatti entrata nel programma della manifestazione iridata a partire dal 2021.

Quella prevista in Norvegia si carica però di un significato ulteriore, in quanto sarà a tutti gli effetti pre-olimpica. La prova si appresta a effettuare il proprio ingresso nella famiglia a Cinque cerchi, in quanto il Cio ne ha recentemente approvato l’aggiunta al programma di Milano-Cortina 2026, dove si affiancherà all’analoga competizione su Normal Hill.

Manca, pertanto, un unico tassello per raggiungere la piena parità tra i due sessi. Parliamo di un Mondiale di volo femminile. È evidente come la Fis stia lavorando in tal senso, ma i tempi non sono ancora maturi. Vi si arriverà, possiamo starne certi. Non nel 2026, ma forse già nel 2028. Verosimilmente, lo storico evento si verificherà al più tardi nel 2030.

Per quanto visto sinora, viene da chiedersi se verrà rispettata la “Regola della L”. Le vincitrici di questa gara, pur provenendo da due continenti differenti, hanno in comune l’iniziale del proprio cognome…

LARGE HILL FEMMINILE, I PRECEDENTI MONDIALI

Oberstdorf 2021

1. LUNDBY Maren (NOR)

2. TAKANASHI Sara (JPN)

3. VODAN {Née KRIZNAR} Nika (SLO)

Planica 2023

1. LOUTITT Alexandria (CAN)

2. LUNDBY Maren (NOR)

3. SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina (GER)

ITALIA

Le azzurre non parteciparono alla gara di Oberstdorf, in quanto l’intera spedizione italiana (sci di fondo e combinata nordica comprese) si ritirò in blocco dalla manifestazione iridata a causa di un focolaio di Covid. A Planica, due anni orsono, Lara Malsiner chiusa 22ma e Jessica Malsiner 29ma.

LARGE HILL FEMMINILE, INVERNO 2024-25, TUTTI I PODI

5 (2-1-2) – KVANDAL Eirin Maria (NOR)

4 (4-0-0) – PREVC Nika (SLO)

3 (1-2-0) – SCHMID Katharina (GER)

3 (0-2-1) – FREITAG Selina (GER)

2 (0-2-0) – STRØM Anna Odine (NOR)

2 (0-1-1) – EDER Lisa (AUT)

2 (0-1-1) – BJØRSETH Thea Minyan (NOR)

1 (1-0-0) – LOUTITT Alexandria (CAN)

1 (0-0-1) – PINKELNIG Eva (AUT)

1 (0-0-1) – SEIFRIEDSBERGER Jacqueline (AUT)

I MIGLIORI CINQUE PIAZZAMENTI DI OGNI ITALIANA NEL 2024-25

MALSINER Lara:

15 – 16 – 17 – 17 – 21

SIEFF Annika:

23 – 25 – 25 – 26 – 27

Nessun altra azzurra ha guadagnato accesso alle migliori 30 in gare su trampolino grande