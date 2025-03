Puppo: “Musetti può arrivare in una finale Slam. Infortunio imputabile a scelte di programmazione”

Nessun italiano ha raggiunto gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, dopo l’eliminazione al terzo turno di Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Obiettivamente il favorito principale si conferma essere Alcaraz, per quello che si può vedere. Sembra veramente che abbia la capacità di trovare tutta la sua magia quando è a Indian Wells, perché si trova molto bene a giocare in questo torneo, ha delle statistiche impressionanti“, dichiara Puppo a proposito dell’andamento del torneo e dell’ottimo ruolino di marcia del numero 3 al mondo Carlos Alcaraz.

“Musetti rientrava dopo tre settimane che non giocava per un problema fisico, non si è abituato alla partita e ci sono gli avversari, ha avuto match point e ha perso. Il tennis è così. Il fatto di non saper sfruttare questa parte della stagione è il grosso dispiacere, ma non è solo sfortuna. Non andare in Sud America, non fare certe scelte come quando ha preso parte a tutte le edizioni possibili delle Next Gen Finals. Non c’era bisogno facesse l’ultima, ma l’hanno obbligato e ok. La programmazione, quando gioca tanti tornei e magari va in fondo, però poi alla fine lo paghi”, il commento del giornalista di Eurosport.

Sulle prospettive di Musetti: “C’è differenza tra Musetti e De Minaur. Io non vedo come l’australiano possa arrivare in finale Slam onestamente, mentre penso che l’azzurro possa farcela. Forse Wimbledon in futuro non sarà un torneo così male per Musetti, e non perché ha fatto semifinale nel 2024. Se penso a giocatori che sono competitivi sull’erba e hanno già una loro storia, chi c’è? Alcaraz, che ha vinto gli ultimi due Wimbledon, ma secondo me Musetti può battere lo spagnolo a Wimbledon. Non sono sicuro che Alcaraz giochi sempre così bene a Wimbledon. A Musetti serve la vittoria in un grande torneo, può dargli fiducia”.

Sui limiti del giocatore toscano: “Adesso non vedendo giocare Sinner si perde di vista il fatto che comunque si rischia di giocare per le briciole anche per uno come Alcaraz, ma non lo sappiamo. Il tennis ha dei cambiamenti che sono più repentini di quello che si possa immaginare, però mi sembra che Musetti abbia una sua difficoltà anche mentale nell’approcciare al calendario e alla stagione completa in modo da essere in una categoria superiore. E non so se lo sarà mai, in quella categoria superiore. Lui è capace di arrivare a dei picchi anche lontano dalla terra, ma in questo senso gli manca il cemento. Forse il cemento è la quarta superficie per Musetti. Pensavo che, gestendo bene gli Australian Open ed i tornei successivi, avrebbe potuto con circostanze favorevoli avvicinare i primi 10, ma non penso sia facile proprio per il discorso legato alla superficie“.

Puppo ha commentato brevemente anche il successo di Jasmine Paolini in tre set contro la rumena Cristian: “Una cosa che non mi aspettavo e che però è stata costante è il tifo per Paolini. Lo stadio non era pieno, ma arrivavano i cori per Jasmine e non erano ovviamente tutti italiani. Evidentemente è arrivato qualcosa a livello internazionale. Comunque è stata brava a portarla a casa“.