Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi Circuit Nevers Magny-Cours-Nevers: orari, percorso, favoriti. Appuntamento con la cronometro a squadre

Terza tappa per la Parigi-Nizza 2025. Dopo due volate vincenti per Tim Merlier, spazio ad una cronometro a squadre di 28,4 chilometri con partenza dal circuito di Magny Cours ed arrivo a Nevers. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO

Tutt’altro che semplice il percorso odierno, diversi infatti i saliscendi che potrebbero sgretolare le varie squadre. Occhio soprattutto al finale, con anche la Côte de Pisserotte (punte anche all’11%) ed un arrivo in leggera salita.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA PARIGI-NIZZA 2025

Martedì 11 marzo

Terza tappa Circuit Nevers Magny-Cours›Nevers (28,4 km)

Orario di partenza: 14:30

Orario di arrivo: 16:30 circa

PARIGI-NIZZA 2025: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: ore 15.45 in abbonamento su Eurosport 2 HD. Raisport dalle 16.05

Diretta streaming: dalle 14.45 su Discovery+; Sky Go, NOW e DAZN (per il canale Eurosport 2). RAI Play (dalle 16:05)

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

Una prova che si vede raramente ormai nel World Tour, quindi diventa difficile anche fare un pronostico. Le squadre meglio attrezzate sono sicuramente la Visma | Lease a Bike, che può contare su Jonas Vingegaard, e l’UAE Team Emirates – XRG. Occhio anche alla Ineos Grenadiers, con diversi passisti in rosa.