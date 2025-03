Questa sera, non perdere la puntata di RUN2U LIVE alle ore 20.30! Siamo davvero felice di avere di ritorno da Apeldoorn come ospite speciale l’astro nascente del mezzofondo, Micol Majori. Micol, allenata dal leggendario Stefano Baldini, medaglia d’oro olimpica, condividerà con noi le sue esperienze, i suoi traguardi, le sfide del suo percorso sportivo e perché no i suoi sogni nel cassetto. Durante la puntata cercheremo di carpire le strategie di allenamento di Micol, scopriremo come Stefano Baldini ha influito sul suo sviluppo atletico e quali sono i prossimi obiettivi della nostra ospite ‘’promessa del mezzofondo’’.