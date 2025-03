Per l’appuntamento del martedì di Sprint Zone, ospite Mario Longo A 60 anni compiuti il velocista napoletano ha realizzato l’ennesimo primato del mondo di categoria, un notevole 7”49 nei 60 metri M60 che vale tantissimo, anche perché ottenuto praticamente dopo due anni che non andava sui blocchi di una gara, perché prima non aveva altri obiettivi da raggiungere. Uno dei pochi, o forse l’unico, master in attività che ha avuto un’importante carriera agonistica assoluta culminata anche con un bronzo europeo nella 4×100 di Spalato del 1990, ma pure con importanti riscontri cronometrici quali su tutti un 10 netto manuale sui 100 metri, senza però mai esagerare con gli allenamenti, anche per dei problemi congeniti alla schiena che gli hanno impedito di praticare il suo sport preferito dell’ippica. L’atletica non è mai stato il suo sport preferito, invece, ma non l’ha mai abbandonata e adesso si diverte più di prima sempre alla ricerca di nuove sfide con se stesso, ma solo quando ne ha veramente voglia. Conduce: Ferdinando Savarese