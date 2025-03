Football americano, prosegue la corsa dei Guelfi Firenze, rispondono i Giaguari Torino

Sono andati in scena gli incontri della quarta settimana della IFL – Italian Football League 2025. Prosegue in vetta il dominio dei Guelfi Firenze che passano in casa delle Aquile Ferrara in un match nel quale le difese hanno latitato con 77 punti complessivi. Vittoria anche per i Giaguari Torino che stendono 31-7 gli Skorpions Varese, quindi i Dolphins Ancona non lasciano scampo ai Rhinos Milano a domicilio con un secco 28-9. La sfida più equilibrata del turno va ai Pirates Albisola con il punteggio di 24-17 sui Marines Lazio.

I RISULTATI DELLA WEEK 4

RHINOS Milano DOLPHINS Ancona 9-28 AQUILE Ferrara GUELFI Firenze 30-47 PIRATES Albisola MARINES Lazio 24-17 GIAGUARI Torino SKORPIONS Varese 31-7

CLASSIFICA GIRONE A

W L G Pct Diff PF PA 1 FROGS Legnano 3 0 3 1,000 36 78 42 3W 2 DOLPHINS Ancona 2 1 3 0,667 60 89 29 2W 3 PANTHERS Parma 2 1 3 0,667 41 90 49 1L 4 RHINOS Milano 1 2 3 0,333 0 62 62 2L 5 WARRIORS Bologna 1 2 3 0,333 -80 19 99 1W 6 LIONS Bergamo 0 3 3 0,000 -57 31 88 3L CLASSIFICA GIRONE B